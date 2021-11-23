Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума завершает работу по введению системы QR-кодов на вход в здание, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Аппарат вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы должны завершить работу до конца недели с тем, чтобы уже после региональной недели у нас с вами все те, кто приходят в Госдуму для обсуждения законов (...), могли бы предъявлять QR-код", - сказал Володин, открывая пленарное заседание во вторник.

Следующая неделя у Госдумы будет региональной. Таким образом, QR-коды могут заработать с 6 декабря, когда парламентарии вернутся из регионов.

Володин уточнил, что система кодов будет касаться: чиновников правительства РФ, членов Совета Федерации, приезжающих из регионов участников дискуссии вокруг законодательных инициатив, а также экспертов.

Он также уточнил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов, по последним данным, составляет 92%, а среди членов аппарата Госдумы - 97%.

17 ноября в ходе пленарного заседания Володин анонсировал введение системы QR-кодов на вход в Госдуму. В частности, обсуждалось, что коды понадобятся на входе в здание для чиновников - представителей кабинета министров, которые приходят на пленарное заседание и заседания комитетов для обсуждения законодательных инициатив.