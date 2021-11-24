Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума намерена тщательно обсудить резонансные законопроекты о введении системы QR-кодов в России: перед первым чтением обсуждения пройдут в трех комитетах и во всех фракциях Думы, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета - по безопасности, охране здоровья и транспорту - провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями правительства пройдут и во всех фракциях", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что в Думу уже поступило более 120 тыс. официальных обращений по поводу законопроектов, много комментариев поступает в социальных сетях. Мнение граждан будет изучено, пообещал Володин.

"Каким будет решение - покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может", - написал спикер.

Он также добавил, что для обратной связи открыл комментарии под своей публикацией в телеграме.

Законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку до 14 декабря - в регионы, Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. По мнению председателя, их нужно всесторонне обсудить - у граждан, экспертов, общественников и законодателей есть время изучить документы и высказать замечания и предложения.

Володин также напомнил, что Дума прорабатывает вопрос о введении QR-кодов для входа в здание палаты для представителей правительства и экспертов, это решение может быть принято в декабре.