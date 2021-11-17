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Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин на пленарном заседании в среду обратился к аппарату Думы с просьбой принять соответствующие решения в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента.

Он добавил, что если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

При этом Володин обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ. "Надо начинать с себя", - подчеркнул спикер, обращаясь к ложе, где находятся представители кабинета министров.

Также спикер уточнил, что Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими.

Законопроекты об обязательных QR-кодах

12 ноября правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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