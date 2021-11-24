Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Sukhoi Superjet-100 при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился в аэропорту Норильска за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров.

Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту авиаинцидента, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел днем 24 ноября с рейсом Челябинск-Норильск. На борту самолета находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании Red Wings, самолет выкатился за пределы ВПП на малой скорости.

"Никто из 84 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал. Пассажиры были высажены на месте остановки самолета, на самочувствие экипажу пассажиры не жаловались. Судно SSJ100 видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу и будет отстранено от полетов до оценки технического состояния", - говорится в сообщении.

Обратный рейс Норильск-Челябинск планируется выполнить резервным бортом 25 октября.

Норильск Sukhoi Superjet-100

Новости

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Источник сообщил, что дорожных рабочих в Тюмени сбил сотрудник СКР

Навальный подал новый иск к администрации колонии

Пандемия коронавируса

Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"

Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"

Что случилось этой ночью: среда, 24 ноября

Готовивший нападение на школу в Казани подросток отправлен на психиатрическую экспертизу

Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ

Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ

Задержан гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар"

Что произошло за день: вторник, 23 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });