Sukhoi Superjet-100 при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился в аэропорту Норильска за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров.

Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту авиаинцидента, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел днем 24 ноября с рейсом Челябинск-Норильск. На борту самолета находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании Red Wings, самолет выкатился за пределы ВПП на малой скорости.

"Никто из 84 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал. Пассажиры были высажены на месте остановки самолета, на самочувствие экипажу пассажиры не жаловались. Судно SSJ100 видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу и будет отстранено от полетов до оценки технического состояния", - говорится в сообщении.

Обратный рейс Норильск-Челябинск планируется выполнить резервным бортом 25 октября.