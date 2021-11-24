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Superjet мог выкатиться за ВПП в Норильске из-за обледенения полосы и ошибки экипажа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Состояние аэродрома и ошибка экипажа рассматриваются среди основных версий происшествия с Sukhoi Superjet в Норильске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, возможно, экипаж не смог удержать в пределах летного поля из-за обледенения полосы, подвергшейся недостаточно тщательной обработке.

Также рассматривается версия ошибки экипажа. "Предстоит проверить, как действовал экипаж. Соблюдали ли они все установленные правила при рулении", - сказал источник.

Ранее пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что самолет, который осуществлял рейс Челябинск-Норильск, при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. Никто не пострадал.

Следствие начало проверку по факту произошедшего.

Норильск Sukhoi Superjet-100

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