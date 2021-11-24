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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 50%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более половины граждан РФ обладают иммунитетом к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Самой важной задачей является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день его уровень в целом по РФ составляет 50,4%", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что уже в шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели Москва и Липецкая область.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Россия коронавирус

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