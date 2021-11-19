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Более 5,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Москве

Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составил 67,1%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили более 6 млн жителей, оба - более 5,5 млн, следует из данных на 19 ноября, опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф".

Первым компонентом привиты 6 080 506 человек, завершили курс вакцинации - 5 538 247.

Коллективный иммунитет составил 67,1%.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 5 898 983 человека, завершили курс вакцинации - 5 454 619.

По информации сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 200 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

С 28 октября по 7 ноября в Москве были объявлены нерабочие дни.

3 ноября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, это позволяет не продлевать нерабочие дни.

15 ноября мэр сообщил, что число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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