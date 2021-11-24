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ВШЭ в январе вернется к проведению очных занятий

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Учебный процесс в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) после новогодних каникул вернется в традиционный формат, сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

Уже в январе семинары и лекции будут проводиться офлайн: в зданиях университета.

Между тем, онлайн-занятия в третьем модуле останутся по межкампусным дисциплинам, дистанционно будут вести занятия преподаватели, которые не могут работать офлайн, например, из-за медицинских причин, уточняется в сообщении.

"Также в онлайн могут быть переведены лекции с большими потоками, так как во время их проведения невозможно сохранить социальную дистанцию. В зданиях университета сохраняется обязательный масочный режим", - говорится в сообщении.

В конце октября вуз принял решение из-за эпидситуации по коронавирусу в Москве перевести до конца 2021 года учебный процесс в онлайн-формат, при этом кампусы остались открытыми. Такой режим работы зданий университета сохранится до конца года.

В конце декабря министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам перевести занятия в дистанционный формат на период нерабочих дней, которые объявлялись с 30 октября по 8 ноября в целях борьбы с коронавирусом. Ведомство также разрешило вузам после окончания данного периода продолжить обучение студентов и проводить аттестацию в дистанционном формате, чем воспользовался ряд образовательных организаций.

НИУ ВШЭ

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