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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

От вузов потребовали обеспечить студентам условия для самостоятельной работы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вузы должны обеспечить необходимые условия для самостоятельной работы студентов в нерабочие дни: нужно обеспечить им доступ к необходимым электронным курсам, библиотекам и другим ресурсам, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Студент не должен быть брошен на это время, - добавил он. - По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты".

Министр считает, что в эти дни преподаватели должны быть готовы проводить для студентов индивидуальные консультации.

В России нерабочие дни введены президентским указом с 30 октября по 7 ноября. В Москве они продлятся с 28 октября по 7 ноября. Отдельные вузы в Москве уже решили, что в этот период занятий не будет, но для студентов организуют онлайн-консультации. Часть вузов распустила студентов на каникулы. НИУ ВШЭ объявил, что в эти дни студенты и аспиранты будут учиться самостоятельно, а затем перейдут на удаленку.

Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус Москва ВШЭ

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