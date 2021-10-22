Высшая школа экономики перейдет на удаленку с 25 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) с 25 октября переводит занятия онлайн по 29 октября, а в нерабочие дни с 30 по 6 ноября студенты и аспиранты будут находиться в режиме самостоятельной работы, сообщает сайт вуза.

С 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей, допустили в вузе.

С 8 ноября все занятия в "Вышке" будут проходить дистанционно до конца 2021 года, в том числе сессия.

"Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин своим указом ввел по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Власти Москвы ввели в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам на период нерабочих дней учить студентов удаленно, либо перенести каникулы.

МГУ, Московский государственный технический университет им. Баумана, Российская академия народного хозяйства и госслужбы уже заявили, что на период нерабочих дней не будут проводить занятия, сделав упор на онлайн-консультации. При этом часть вузов, опрошенных "Интерфаксом", решила объявить каникулы для студентов с последующей корректировкой учебного плана.

Творческие вузы решили не проводить занятия в этот период, но театральный институт им. Щукина и Российский институт театрального искусства на период нерабочих дней продолжат репетиции.