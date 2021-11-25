Пожар в кемеровской шахте начался со взрыва в вентиляции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожару на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области предшествовал взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"В вентиляционном штреке на глубине 250 метров прогремел взрыв. За ним последовал пожар", - сказал источник

Причина взрыва пока не установлена. "По предварительным данным, на первое место вышла версия неисправности оборудования и природные причины", - сказал источник.

Ранее сообщалось о задымлении и пожаре на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Всего в шахте находилось 287 человек, ее администрация сообщила, что на связь не выходят 75 горняков - по предварительным данным, они самостоятельно поднимаются на поверхность. Отмечалось, что госпитализированы 15 человек.