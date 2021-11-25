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15 человек госпитализированы в результате пожара на шахте в Кузбассе

Пока не установлено местонахождение более 100 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Кемеровской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

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"Произошло задымление. Госпитализированы 15 человек, двое в тяжелом состоянии, еще 13 в состоянии средней тяжести, десять осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Всего в шахте находилось 287 человек, местонахождение 104 пока не установлено.

"По предварительным данным, они вышли на поверхность, но не успели отметиться", - сказал он.

Как сообщил собеседник "Интерфакса" в администрации шахты, все пострадавшие отравились продуктами горения.

"Диагноз один у всех - отравление продуктами горения. Кто-то меньше надышался, кто-то больше", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что пожар могли спровоцировать нарушение техники безопасности и неисправность оборудования.

"Рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них основная - нарушение техники безопасности", - сказал источник.

Также рассматривается версия короткого замыкания из-за неисправности оборудования и, возможно, природные причины.

Кузбасс Листвяжная СДС-Уголь

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