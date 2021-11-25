Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - До пяти человек выросло число пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после пожара на шахте в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в скорой помощи города Белово.

"Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные 36 - в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

В МЧС РФ сообщили, что на поверхность шахты "Листвяжная" выведены 236 человек, аварийно-спасательные работы продолжаются. По данным администрации шахты, всего в ней находилось 285 человек. Таким образом, местонахождение 49 горняков пока неизвестно, предположительно, они эвакуируются.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Ранее сообщалось о 40 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.