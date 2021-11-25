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После ЧП на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности в связи с ЧП на шахте "Листвяжная", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.2017 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы СКР, в настоящее время спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

Кроме того, на место происшествия выехало руководство следственного управления.

Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали в результате задымления, внутри остаются еще 48 горняков. В результате ЧП погиб один человек.

СКР Кемеровская область

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