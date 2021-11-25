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Девять человек погибли в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области сообщают о гибели девяти человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 по Москве - ИФ) девять из них обнаружены погибшими", - говорится в сообщении администрации региона.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Отмечается, что работа в шахте приостановлена, там находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кемеровская область

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