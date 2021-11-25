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Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Один человек скончался в результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

"В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. Двое - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Один человек погиб", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

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По данным администрации шахты, в ней находилось 285 человек, из них 236 эвакуированы, а местонахождение 49 горняков было неизвестно - предполагалось, что они поднимаются на поверхность.

В скорой помощи города Белово отмечали, что в тяжелом состоянии находятся пять пострадавших, остальные 36 госпитализированных - в состоянии средней тяжести.

На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС РФ.

Кемеровская область Листвяжная

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