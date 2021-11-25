Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Десять человек стали жертвами пожара на шахте в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли 10 человек. Поиски остальных 39 продолжаются", - сказал источник.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Всего в шахте находились 285 горнорабочих, больше 230 из них вывели на поверхность.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Кемеровскую область отправляется борт МЧС РФ с медиками, психологами и оперативной группой во главе с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. По его словам, с места ЧП госпитализированы 44 шахтера, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.