Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10
Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Десять человек стали жертвами пожара на шахте в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли 10 человек. Поиски остальных 39 продолжаются", - сказал источник.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Всего в шахте находились 285 горнорабочих, больше 230 из них вывели на поверхность.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Кемеровскую область отправляется борт МЧС РФ с медиками, психологами и оперативной группой во главе с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. По его словам, с места ЧП госпитализированы 44 шахтера, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Кемеровская область Листвяжная

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

Девять человек погибли в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Шесть погибших найдены в аварийной шахте в Кузбассе

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

После ЧП на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело

48 горняков остаются в аварийной шахте в Кузбассе

Вакцина для подростков "Спутник М" вызвала иммунный ответ у всех добровольцев

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на шахте в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });