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Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина
Депутат Валерий Рашкин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг проголосовала в поддержку представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Ранее депутат Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, отметив при этом, что был уверен в том, что охота была законной. Таким образом, политик отказался от ранее озвученной им версии о том, что лося он нашел уже убитым.

В представлении Генпрокурора было два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

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Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности. По факту произошедшего в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тысяч рублей.

Ранее представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что ведомство намерено добиваться избрания в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета определенных действий. По его словам, это связано в частности с тем, что Рашкин "хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние".

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, в случае согласия Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина это не будет означать окончательного лишения мандата. По его словам, если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата.

Госдума Валерий Рашкин

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