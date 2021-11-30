Источник сообщил, что депутат Рашкин находится в больнице

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в настоящее время находится на лечении в больнице, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник во фракции.

"О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам", - сказал собеседник агентства.

Ранее Госдума дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина.

В представлении Генпрокурора - два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности.

Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб.

За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным признается ущерб, превышающий 120 тысяч рублей.

Ранее представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что ведомство намерено добиваться избрания в отношении Рашкина также и меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, в случае согласия нижней палаты на снятие неприкосновенности с Рашкина это не означает окончательного лишения его мандата. Но если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата, сказал Валеев.

Ранее Рашкин записал видеообращение на YouTube, в котором отказался от ранее озвученной им версии о том, что лося он уже нашел убитым, и представил новое объяснение, признав, что лося убил, а также, что был уверен, что охота была законной. Политик также неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием.

Инцидент с добычей лося произошел в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области.