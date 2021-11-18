Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Валерий Рашкин Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором дал пояснения по уголовному делу о незаконной охоте; Рашкин, в частности, признался, что застрелил лося в лесу под Саратовом.

Как заявил Рашкин на видео, которое опубликовано на его канале на YouTube, друзья пригласили его в октябре порыбачить и поохотиться в фермерское хозяйство в поселке Лысые горы Саратовской области. Депутат отметил, что в тот день он не употреблял спиртное, в отличие от своих приятелей.

Позже друзья предложили Рашкину съездить на рыбалку и охоту, они, по словам парламентария, заверили, что разрешения "на отстрел копытных" у них есть. Депутат поехал на охоту один, взяв с собой карабин и бинокль.

В лесу Рашкин, по его словам, заметил животное, но из-за плохой видимости не смог определить, какое именно. Депутат принял его за кабана, два раза выстрелил, после чего обнаружил, что убитым животным оказался лось. Затем Рашкин, по его словам, достал из машины ножи и топор, чтобы разделать тушу. Позднее он понял, что не сможет один погрузить тушу в багажник, поэтому съездил за одним из друзей. Они вернулись и вдвоем погрузили убитого лося в машину.

На выезде из леса автомобиль заглох, затем к нему подъехала группа машин, из которых вышло много людей с фонарями и видеокамерами, сообщил депутат. По словам, Рашкина эти неизвестные люди потребовали открыть багажник автомобиля, что он и сделал, так как был уверен, что ничего незаконного не делал. Узнав, что в багажнике находится туша лося, неизвестные заявил, что "на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно", рассказал Рашкин.

"В это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - заявил Рашкин.

По его словам, он вначале сказал, что нашел тушу лося, так как опасался подставить своих друзей, у которых могли появиться проблемы из-за незаконной охоты.

"Дело Рашкина"

Как сообщалось, в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали нескольких человек, возможно, причастных к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым, и они решили его забрать себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Следователи устанавливают возможную причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области и убийству лося, сообщила 3 ноября официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идет проверка и внутри партии, в частности, на уровне контрольной комиссии, и до окончания расследования делать любые выводы преждевременно.

17 ноября стало известно, что обращение генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина поступило в Госдуму.

В четверг Рашкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что не сомневается в том, что Госдума в большинстве поддержит обращение генерального прокурора на снятие с него неприкосновенности.

Вместе с тем он отметил, что ранее сам выражал готовность участвовать в следственных действиях, но приглашения не получил.

Депутат информировал, что "был глубоко убежден, что разрешение есть на охоту", и не проверял реальное наличие документа: "У меня не было сомнений".

Также он пояснил, почему на месте отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.

"Я сознательно, предполагая, что идет провокация против меня, в том числе и товарищей, отказался от освидетельствования", - сказал он.

Кроме того, политик считает, что "это была направленная операция" по его дискредитации.