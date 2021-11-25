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Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что действия депутата Госдумы Валерия Рашкина в ходе незаконной охоты на лося были умышленными, а незнание закона не освобождает от ответственности.

Отвечая на вопрос коллег Рашкина в ходе обсуждения вопроса о снятии неприкосновенности с депутата-коммуниста, каковы мотивы парламентария в убийстве животного, Краснов сказал: "Депутат Рашкин умышленно совершил это преступление, произвел выстрел в животного, убил его. О чем еще может быть речь?"

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Генпрокурор добавил при этом: "Незнание закона не освобождает от ответственности".

"Более того, только депутат Рашкин прибыл туда (на охоту - ИФ) с огнестрельным оружием - у остальных коллег не обнаружено ни огнестрельного оружия, ни снастей для рыбалки", - отметил Краснов.

Он подчеркнул также, что Рашкин имеет двадцатилетний стаж охотника и "поэтому он прекрасно знает, что ему сейчас инкриминируется и что он совершил".

Инцидент с убийством лося произошел в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 18 ноября Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.

17 ноября стало известно, что в Госдуму направлено обращение генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина.

Депутат настаивает, что стал жертвой стечения обстоятельств. Он заявлял о готовности давать показания и сотрудничать со следствием. Фракция КПРФ ранее высказывала позицию, что снимать неприкосновенность с Рашкина нет необходимости.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов Валерий Рашкин КПРФ Госдума

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