Источник допустил, что у пропавших в шахте "Листвяжная" горняков уже кончился кислород

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Кислород в самоспасателях у пропавших после аварии на шахте "Листвяжная" горняков мог закончиться ещё днем, шансы на их спасение минимальны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он пояснил, что системы самоспасатель рассчитаны на шесть часов, при неинтенсивном использовании - чуть дольше. "Однако с момента аварии прошло больше 12 часов. Связи с ними по-прежнему нет", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что полости с воздушными пузырями в выработке пока обнаружить не удалось.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По данным источника, пожару предшествовал взрыв. В результате ЧП погибли 11 горняков. В шахте остаются десятки человек.

Кроме того отделение горноспасателей, проводивших работы после аварии с жертвами в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Найдены тела троих погибших спасателей.