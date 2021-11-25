Пропавшими без вести на шахте в Кемеровской области числятся 35 горняков

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пропавшими без вести на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области числятся 35 горняков, сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

На шахте в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека. Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.