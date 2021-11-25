Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На шахте "Листвяжная" в Кузбассе найдены тела троих пропавших спасателей, сообщил "Интерфаксу" источник в скорой помощи города Белово.

"К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела", - сказал собеседник агентства.

Вечером в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что отделение горноспасателей, проводивших работы после аварии с жертвами в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь.

"Около 15:00 мск отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что перед этим в ходе спасательной операции на месте выработок концентрация метана превысила 6%, оксида углерода - более 0,25%. Создалась вероятность взрыва газа. После этого было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность. Однако одно из звеньев не вышло на поверхность.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По данным источника, пожару предшествовал взрыв. В результате ЧП погибли 11 человек. В шахте остаются десятки человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.