ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены в части магазинов Курской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Магнит" и "Пятерочка" (X5 Retail Group) устанавливали различные розничные цены на одни и те же товары в своих магазинах в Курской области - в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных муниципалитетов региона, обнаружило курское управление Федеральной антимонопольной службы.

Так, в семи муниципальных образованиях, где сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала цены в магазинах в Курске, где признаки доминирующего положения у ритейлеров отсутствуют, говорится в сообщении ФАС.

Курское УФАС России направило ООО "Агроторг" ("Пятерочка") и АО "Тандер" ("Магнит") предупреждения о необходимости снизить необоснованно завышенные розничные цены. Срок исполнения предупреждений - 10 дней с момента получения.

Ранее аналогичные предупреждения антимонопольная служба выдала в Московской области сетям "Магнит" и "Пятерочка" и в Калмыкии сети "Пятерочка".