Воспитанников военных училищ и кадетских корпусов привьют "Спутником М"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние воспитанники военных училищ и кадетских корпусов от 12 лет будут привиты "Спутником М" в первую очередь, соответствующий запрос в центр им.Гамалеи поступил от Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

"Большой, наверное, военной тайны не открою, что когда позавчера была зарегистрирована детская вакцина, то военно-медицинского управление - первые, кто обратился в наш институт с просьбой предусмотреть для тех военнослужащих, несовершеннолетних, за которых отвечает наша армия, в кадетских корпусах, в нахимовских корпусах, в суворовских училищах. Чтобы предусмотрели необходимое количество детской вакцины, чтобы в первую очередь их тоже вакцинировать. Очень правильный и ответственный подход", - сказал Гинцбург в интервью программе "Вести" в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос, какова смертность от COVID-19 в вооруженных силах РФ, Гинцбург сообщил: "Насколько я знаю, нулевая там смертность. И заболеваемость минимальная".

"Надо отдать должное руководству нашей армии. Они одни из первых, если не первые, когда появилась возможность использовать в массовом количестве Спутник V", начали всеобщую вакцинацию военнослужащих", - отметил ученый.

По его словам, в ходе клинических исследований этой вакцины "было определено, что реактивность, подросткового населения гораздо выше, чем реактивность соответственно взрослого населения". "Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, несколько раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население", - рассказал Гинцбург.

Ученый считает, что родители, которые не хотят прививаться, а также прививать своих детей от COVID-19, "если они любят своего ребёнка, то они по отношению к нему совершают просто преступление". "Поэтому они ещё раз должны задуматься, о судьбе своей и своих детей, своих окружающих", - сказал Гинцбург.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М". Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М") основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V", и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день. При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а от 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эта вакцина будет введена в гражданский оборот в конце декабря.