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Американец Уилан пожаловался на коррупцию в мордовской колонии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан утверждает, что в мордовской колонии №17, где он отбывает наказание, процветает коррупция, просит российские правоохранительные органы разобраться в ситуации.

"После того как начальник колонии грозился отомстить мне из-за моих жалоб на нарушения закона и прав человека, он был арестован по обвинениям в коррупции. Старший сотрудник колонии в настоящее время отстранен от должности из-за того, как он вел себя со мной. Надзирателя наказали из-за попыток скрыть этот инцидент. Коррупция здесь не знает границ", - заявил Уилан.

Аудиозапись с его словами распространили в пятницу родственники американца.

В РоссииБрат Уилана счел, что арест главы мордовской колонии № 17 может улучшить его положениеЧитать подробнее

Уилан заявляет, что его беспокойство вызывают кражи, вымогательства, необоснованные дисциплинарные взыскания, сложности с проходом адвоката и дипработников к нему, сфабрикованные документы, а также крысы в здании.

"Я прошу, чтобы Генеральная прокуратура и Следственный комитет России провели расследование коррупции, царящей здесь на постоянной основе", - сказал американец.

В середине ноября в республиканских управлениях СКР и УФСИН сообщили об аресте начальника исправительной колоний N17 УФСИН России по Мордовии, где отбывает наказание Уилан.

По данным СКР, "в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство". Указанные устройства, отметили в ведомстве, были переданы в качестве взятки через знакомого осужденного.

Факт преступления был выявлен сотрудниками мордовского УФСБ при содействии отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Наказание по данной статье предусматривает либо штраф, в том числе до девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Пол Уилан Мордовия США ФСИН

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