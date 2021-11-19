Брат Уилана счел, что арест главы мордовской колонии № 17 может улучшить его положение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Семья осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана надеется, что арест начальника колоний № 17 УФСИН России по Мордовии, улучшит условия содержания американца.

"Неудивительно, что тюрьма, возглавляемая предположительно коррумпированным главным надзирателем, допускает нарушения правил. Мы надеемся, что арест (начальника колонии - ИФ) улучшит положение Пола в исправительной колонии", - сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид Уилан.

Он также выразил надежду, что этот факт ускорит действия США по освобождению его брата.

Ранее в республиканских управлениях СКР и УФСИН сообщили об аресте начальника исправительной колоний № 17 УФСИН России по Мордовии, где отбывает наказание Уилан.

По данным СКР, "в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство". Указанные устройства, отметили в ведомстве, были переданы в качестве взятки через знакомого осужденного.

Факт преступления был выявлен сотрудниками мордовского УФСБ при содействии отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Наказание поданной статье предусматривает либо штраф, в том числе до девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.