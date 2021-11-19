Начальник колонии, где отбывает наказание Пол Уилан, арестован за взяточничество

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колоний N 17 УФСИН России по Мордовии, подозреваемого в получении взятки.

По данным республиканского следственного управления СКР, "в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство". Эти вещи ему передали в качестве взятки через знакомого осужденного.

Дело возбуждено по п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В пресс-релизе СКР не уточняется номер ИК, которой руководит задержанный. Между тем на сайте республиканского УФСИН сообщается, что подозреваемый руководит ИК-17.

В ИК-17 строгого режима в Мордовии, в частности, отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.