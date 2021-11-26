Активист Котов арестован на девять суток за акцию в поддержку "Мемориала"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил девять суток ареста активисту Константину Котову из-за акции в поддержку общества "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) у здания Верховного суда РФ.

"Котову назначено наказание в виде административного ареста сроком на девять суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Там уточнили, что Котов был признан виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, Котов организовал акцию у Верховного суда, где идет процесс по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала", призвав на нее в Telegram-канале.

Еще одного активиста, задержанного, как и Котов, у ВС РФ – Алексея Беленкина Пресненский суд арестовал на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Котов – известный российский активист, ранее осужденный по так называемой дадинской статье за неоднократное нарушение законодательства о публичных мероприятиях. Его уголовное дело имело общественный резонанс.