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Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу
Константин Котов
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный на 1,5 года колонии по так называемой "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел из колонии на свободу.

"Константин Котов на свободе", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков в среду.

Активист отбывал наказание в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области.

Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд 20 апреля по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до 1,5 лет колонии. Новая кассационная жалоба по делу была отклонена.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.

Константин Котов

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