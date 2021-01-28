Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы назначил административный арест ранее осужденному по "дадинской статье" активисту Константину Котову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Суд признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ) в аэропорту "Внуково" 17 января, куда должен был прилететь самолет с возвращавшимся из Германии Алексеем Нвальным.

Полиция задержала Котова накануне. Его адвокат Михаил Бирюков сообщил в фейсбуке, что на его подзащитного составили протокол за встречу Навального в аэропорту "Внуково" 17 января, где Котов был задержан вместе с другими активистами.

Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября 2019 года признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января 2020 года опубликовал определение по жалобе Котова о необходимости пересмотра судебных решений.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта 2020 года, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд 20 апреля по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до 1,5 лет колонии. Новая кассационная жалоба по делу была отклонена. В декабре 2020 года Котов вышел на свободу по УДО.