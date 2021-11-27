Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госинспектор Ростехнадзора Семыкин арестован по делу о ЧП на шахте "Листвяжная"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, обвиняемого в халатности по делу о гибели людей в шахте "Листвяжная", передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Семыкин по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 26 января 2022 года. Ему инкриминируют ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка, они задержаны.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Семыкина. По версии следствия, они составили акт о проверке шахты без выполнения работы.

Листвяжная

Новости по теме

Новости

Источник назвал приоритетные версии причин пожара на заводе в Дзержинске

Площадь пожара на оборонном заводе в Дзержинске достигла 900 квадратных метров

Директор "Листвяжной" арестован по делу о гибели людей в шахте

В МЧС сообщили о нескольких взрывах на заводе имени Свердлова в Дзержинске

В нижегородском Дзержинске загорелся завод по производству боеприпасов

Школьник в Новосибирске пытался напасть на учителя и одноклассника на уроке

Директор шахты "Листвяжная" не признал вину по делу об аварии

Директор шахты "Листвяжная" не признал вину по делу об аварии

Натюрморт Петрова-Водкина станет центральным лотом русских торгов Sotheby's

Число пострадавших горноспасателей на шахте "Листвяжная" выросло до 15 человек

Число пострадавших горноспасателей на шахте "Листвяжная" выросло до 15 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 27 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });