Директор "Листвяжной" арестован по делу о гибели людей в шахте

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по делу о гибели людей, передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Махраков по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 25 января 2022 года.

Ему инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), вину обвиняемый не признал и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Последний арестован до 26 января 2022 года.