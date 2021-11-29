"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" создаст универсальный многоразовый космический корабль для новой орбитальной станции, он сможет доставлять как космонавтов, так и грузы, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Прежде всего, создание универсального космического корабля", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о разработке новых технических средств для новой станции.

Ранее в ноябре глава "Роскосмоса" говорил, что госкорпорация разработает пилотируемый и космический корабли для новой орбитальной станции.

При этом, по его словам, на первом этапе развертывания новой орбитальной станции будут использоваться существующие космические корабли - пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс".

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что РФ может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.