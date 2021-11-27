Суд арестовал второго госинспектора Ростехнадзора и замдиректора "Листвяжной"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте второго главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности по делу о гибели людей в шахте "Листвяжная", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Сергей Винокуров по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 26 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Позже в пресс-службе прокуратуры региона сообщили "Интерфаксу", что суд также удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя директора шахты Андрея Молоствова по делу о гибели людей. Он арестован на два месяца - до 25 января 2022 года.

Молоствову инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), вину обвиняемый не признал и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков арестован до 25 января 2022 года, Семыкин - до 26 января 2022 года.