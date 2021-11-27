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Поисковую операцию на "Листвяжной" снова приостановили из-за газа в шахте

Поисковую операцию на "Листвяжной" снова приостановили из-за газа в шахте
На месте спасательной операции
Фото: пресс-служба АПК/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Работы по поиску тел погибших на шахте "Листвяжная" вновь приостановлены, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

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"Поисково-спасательную операцию на "Листвяжной" снова временно приостановили из-за газовой обстановки под землей. При этом аварийные работы на "Листвяжной" идут круглосуточно. Чтобы возобновить поиски, спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что тела пятерых погибших, обнаруженных в субботу, находились на глубине 365 м, спасатели шли к ним 4,6 км. Взрыв застал шахтеров на их рабочих местах.

"Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.

По словам гендиректора военизированной горноспасательной части Николая Медведева, необходимо создавать безопасную концентрацию газов, исключить повторные взрывы. Он уточнил, что сейчас в шахте осталось одно отделение военизированного горноспасательного отряда, которое обеспечивает откачку воды.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовные дела в отношении директора шахты "Листвяжная", его первого заместителя, начальника участка, а также двоих сотрудников местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все они арестованы.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Листвяжная

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