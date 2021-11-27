Глава Кузбасса назвал взрыв в шахте причиной гибели горняков "Листвяжной"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Работники шахты "Листвяжная" погибли от взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы знаем теперь, что это (был) взрыв, и погибли шахтеры. Причина взрыва и почему не сработала система безопасности - отдельный вопрос", - сказал Цивилев в эфире "СоловьевLIVE".

По его данным, шахта после взрыва была полностью повреждена, были выведены из строя системы жизнеобеспечения и системы контроля.

"Когда туда пошли отделения спасателей, основная задача была - поиск шахтеров, поиск живых. Спасатели шли во все уголки шахты. Они столкнулись с очень высокой загазованностью. Когда уровень загазованности стал критическим и появилась вероятность нового взрыва, приняли решение спасательную операцию приостановить", - отметил Цивилев.

Он уточнил, что одно из отделений спасателей продвинулось очень далеко вглубь шахты и попало в зону повышенной концентрации оксида углерода. Среди них сначала спаслось трое, затем самостоятельно вышел еще один спасатель.

В свою очередь врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил в эфире "СоловьевLIVE", что пострадавших в результате ЧП на "Листвяжной" может стать больше из-за отложенного эффекта отравления газом.

"Количество пострадавших может увеличиться. Есть отложенный эффект отравления организма оксидом углерода, люди обращаются к медикам", - сказал Чуприян.

Взрыв на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошел утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Пострадали 60 человек, состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Директор шахты Сергей Махраков арестован до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.