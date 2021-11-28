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Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 ноября

Умер Александр Градский, Израиль закрывает границы из-за нового штамма COVID-19, мировые рекорды Валиевой на этапе Гран-при в Сочи

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер Александр Градский. Народному артисту РФ, певцу и композитору было 72 года.

- Израиль стал первой страной в мире, закрывшей свои границы из-за нового штамма COVID-19. Запрет на въезд для иностранцев вводится на 14 дней. Израильтянам запрещается посещать 50 африканских стран, где распространяется вариант коронавируса "омикрон".

- Великобритания ужесточает правила въезда в страну после выявления первых зараженных новым штаммом COVID-19. Теперь всем людям, включая вакцинированных, на второй день после прибытия в Великобританию нужно сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата. Также стало известно о первых случаях заражения этим штаммом коронавируса в Италии, Германии и, предположительно, в Чехии.

- Россиянка Камила Валиева выиграла сочинский этап серии Гран-при с мировыми рекордами. В субботу за произвольную программу Валиева заработала 185,29 балла, установив новый мировой рекорд. До этого она выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В сумме Валиева получила 272,71 балла, и это стало лучшим результатом в мире. Второе и третье места также заняли представительницы России: Елизавета Туктамышева ("серебро") и Майя Хромых ("бронза").

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