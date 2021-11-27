Джонсон ужесточил правила въезда в Великобританию из-за нового штамма COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", передает The Guardian. В субботу в Великобритании были выявлены первые два случая заражения этим вариантом коронавируса.

Теперь при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, на второй день пребывания в стране нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок.

Через три недели принятые меры могут быть пересмотрены.

Также британский премьер заявил, что власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев. Говоря о новом штамме, Джонсон предположил, что существующие вакцины дают от него определенную защиту.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - сказал он.

Британский премьер добавил, что, несмотря на возникновение нового варианта коронавируса, он уверен, что нынешнее рождество "будет гораздо лучше, чем прошлое рождество".

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила "омикрон" как "вариант, вызывающий беспокойство".

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По данным вирусологов, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и менее уязвимым перед вакцинным иммунитетом.