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До 76 увеличилось число пострадавших на шахте в Кузбассе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области, по состоянию на полдень воскресенья, сообщают о 76 пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная".

"По состоянию на 12:00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

В субботу Минздрав РФ сообщал о 60 госпитализированных и 12 лечащихся амбулаторно.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в субботу заявил, что шахтеры погибли из-за взрыва.

Возбуждены уголовные дела. Накануне были арестованы сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, директор шахты и его заместители Сергей Махраков и Андрей Молоствов, а также начальник участка Сергей Герасименок.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Листвяжная

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