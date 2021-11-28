Спасателям осталось обследовать шесть километров тоннелей на "Листвяжной"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спасателям осталось обследовать шесть километров тоннелей шахты "Листвяжной", сообщается в телеграм-канале главы Кемеровской области Сергея Цивилева.

"Одно отделение ВГСЧ в безопасной зоне занимается откачкой воды из шахты. До понедельника продолжится мониторинг состояния шахты и концентрации газа", - говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили, что поисковые работы продолжатся, чтобы поднять на поверхность всех погибших. Спасатели прерывают поиски при скоплении газа в шахте.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадали 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия. По делу об аварии арестованы пять человек, включая руководство шахты и двоих сотрудников Ростехнадзора.