Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" в понедельник начнет переводить первые средства семьям погибших в аварии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе шахты.

"Семьи погибших получат по 2 млн рублей единовременной выплаты, кроме того, каждый член семьи лично - еще по 1 млн рублей. В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что по предварительным расчетам, на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Также по решению совладельцев шахты, будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях детей погибших, в зависимости от ситуации приобретено жилье или улучшены жилищные условия.

Кроме того, семьям будут погашены все виды кредитов.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадало 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта Листвяжная входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.