Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" в понедельник начнет переводить первые средства семьям погибших в аварии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе шахты.

"Семьи погибших получат по 2 млн рублей единовременной выплаты, кроме того, каждый член семьи лично - еще по 1 млн рублей. В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что по предварительным расчетам, на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Также по решению совладельцев шахты, будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях детей погибших, в зависимости от ситуации приобретено жилье или улучшены жилищные условия.

Кроме того, семьям будут погашены все виды кредитов.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадало 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта Листвяжная входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Авария на шахте в Кузбассе

8
Кемеровская область Листвяжная

Новости по теме

Новости

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Что произошло за день: воскресенье, 28 ноября

Пандемия коронавируса

Специалисты заявили, что в России пока нет штамма COVID-19 "омикрон"

Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 33,5 тыс. человек

В России коронавирус диагностировали еще у 33,5 тыс. человек

До 76 увеличилось число пострадавших на шахте в Кузбассе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 ноября

Поисковую операцию на "Листвяжной" снова приостановили из-за газа в шахте

Поисковую операцию на "Листвяжной" снова приостановили из-за газа в шахте
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });