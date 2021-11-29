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Петербургский суд запретил еще две страницы с аниме

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга запретил к распространению в РФ две ссылки с японскими мультфильмами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На одном из ресурсов размещен мультсериал "Загадка истории дьявола", а информация по второй ссылке уже недоступна для просмотра.

В обосновании иска, поданного прокурором, говорится, что аниме на этих страницах "содержат информацию, наносящую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних". Отмечается, что сайты не имеют возрастных ограничений.

Согласно выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, "сцены насилия и нецензурной лексики, содержащиеся в видео, плохо влияют на детей".

Суды северной столицы рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме с января.

Петербург

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