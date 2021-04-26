Суд Петербурга запретил девять ссылок с аниме

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга признал вредоносной информацию по девяти ссылкам с японскими анимационными фильмами. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

На интернет-ресурсах были размещены мультфильмы "Зомбиленд. Сага", "Кошачий рай", "Любимчик принцесс", "О моем перерождении в слизь" и др. Суд запретил эти ссылки к распространению в РФ, говорится в сообщении.

В поданном прокуратурой иске указано, что по девяти электронным адресам размещена "вредоносная информация, в том числе порнографического характера, способная причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков". В обоснование заявленных требований прокурор ссылался на выводы специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Вход на представленные сайты был свободным, регистрация для доступа к контенту не требовалась.

Суд пришел к выводу, что, к примеру, анимационный сериал "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения, показывая, что жизнь после смерти более интересная, многообразная, с отсутствием родительского контроля и наличием возможности вести разгульный образ жизни. Реальный мир, напротив, представляется безрадостным и полным одиночества, следует из определения.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме.

Ранее вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Межвидовые рецензенты", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора" и др.

Опираясь на заключения экспертов, судьи приходят в выводам, что эти видеоролики демонстрируют насилие, размывают гендерные роли, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду, а также угрожают национальной безопасности РФ.