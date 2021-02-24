Петербургский суд запретил еще одно аниме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению в РФ несколько ссылок с японским аниме "Межвидовые рецензенты", сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Решение касается трех электронных страниц.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Ранее были вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора" и др.

К рассмотрению исков привлечены эксперты. По их заключению, просмотренные ими анимационные фильмы демонстрируют насилие, размывание гендерных ролей, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду.