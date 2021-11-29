Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Численность штата посольства Афганистана в Москве сократилась вдвое

Оставшиеся сотрудники из-за нехватки средств у посольства работают на добровольных началах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Афганистана в Москве было вынуждено вдвое сократить численность штата, заявил "Интерфаксу" посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

"Мы сократили наш штат наполовину и в случае необходимости продолжим сокращения", - сказал он.

Высокопоставленный афганский дипломат отметил, что посольство сталкивается с нехваткой средств. "Именно потому наши сотрудники работают на добровольных началах и нам пришлось сократить штат сотрудников и расходы", - пояснил Джавад.

Афганистан Россия

Новости по теме

Новости

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

"АвтоВАЗ" продлил простой на сборке Lada Granta до начала декабря

МИД РФ заявил, что замминистра не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" на дальность более 400 км

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });