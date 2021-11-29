Численность штата посольства Афганистана в Москве сократилась вдвое

Оставшиеся сотрудники из-за нехватки средств у посольства работают на добровольных началах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Афганистана в Москве было вынуждено вдвое сократить численность штата, заявил "Интерфаксу" посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

"Мы сократили наш штат наполовину и в случае необходимости продолжим сокращения", - сказал он.

Высокопоставленный афганский дипломат отметил, что посольство сталкивается с нехваткой средств. "Именно потому наши сотрудники работают на добровольных началах и нам пришлось сократить штат сотрудников и расходы", - пояснил Джавад.