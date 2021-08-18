Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США блокировали доступ представителям террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой (ФРС) и другими американскими банками, и работают над тем, чтобы закрыть для них доступ к резервам Международного валютного фонда (МВФ) на сумму почти в $500 млн, сообщило агентство Dow Jones.

"Любые активы центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединенных Штатах, не будут предоставлены талибам", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, американский Минфин на прошлой неделе после захвата "Талибаном" ряда провинциальных центров в Афганистане принял экстренное решение о прекращении поставок в страну наличных долларов во избежание попадания денег в руки талибов. Очередная партия валюты уже была подготовлена к отправке, говорится в сообщении агентства.

Dow Jones называет эти меры "остатками дипломатических рычагов", которыми Вашингтон надеется предотвратить усугубление политического и гуманитарного кризиса в Афганистане.

Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, сказал журналистам, что резервы афганского центрального банка составляют около $9 млрд, но почти все они размещены за пределами страны.

"С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема", - цитирует Ахмади Dow Jones.

В воскресенье талибы взяли Кабул, под властью боевиков оказался весь Афганистан. Президент Ашраф Гани и многие другие представители афганского правительства сбежали из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих дипломатов и афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.