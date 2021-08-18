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Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США блокировали доступ представителям террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой (ФРС) и другими американскими банками, и работают над тем, чтобы закрыть для них доступ к резервам Международного валютного фонда (МВФ) на сумму почти в $500 млн, сообщило агентство Dow Jones.

"Любые активы центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединенных Штатах, не будут предоставлены талибам", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, американский Минфин на прошлой неделе после захвата "Талибаном" ряда провинциальных центров в Афганистане принял экстренное решение о прекращении поставок в страну наличных долларов во избежание попадания денег в руки талибов. Очередная партия валюты уже была подготовлена к отправке, говорится в сообщении агентства.

Dow Jones называет эти меры "остатками дипломатических рычагов", которыми Вашингтон надеется предотвратить усугубление политического и гуманитарного кризиса в Афганистане.

Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, сказал журналистам, что резервы афганского центрального банка составляют около $9 млрд, но почти все они размещены за пределами страны.

"С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема", - цитирует Ахмади Dow Jones.

В воскресенье талибы взяли Кабул, под властью боевиков оказался весь Афганистан. Президент Ашраф Гани и многие другие представители афганского правительства сбежали из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих дипломатов и афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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