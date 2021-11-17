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Талибы попросили США разблокировать деньги Афганистана

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обратилось с открытым письмом к Конгрессу США, в котором попросило разблокировать средства Афганистана.

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"Мы обеспокоены тем, что в случае сохранения нынешней ситуации афганское правительство и народ столкнутся с проблемами, которые станут причиной массовой миграции в регионе и в мире, что, следовательно, создаст дополнительные гуманитарные и экономические проблемы для мира", - говорится в письме, текст которого обнародован в среду на подконтрольных талибам интернет-ресурсах.

Талибы напоминают, что с объявлением нового правительства в Афганистане США ввели санкции в отношении активов Центробанка Афганистана, что, по их мнению, "противоречит Дохинскому соглашению". "После подписания Дохинского соглашения в феврале 2020 года мы больше не находимся в прямом конфликте друг с другом и не являемся военной оппозицией, какая логика может стоять за замораживанием наших активов?" - отмечается в документе.

Сейчас, как утверждают талибы, Афганистан "наделен единым, ответственным и не коррумпированным правительством, и замораживание его активов нелогично".

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В письме также отмечается, что "Афганистан не представляет угрозы для региона или мира, и путь к позитивному сотрудничеству проложен". "Теперь в Афганистане есть все для роста и развития, и США также могут инвестировать в обрабатывающий, сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы Афганистана", - заявили талибы.

В августе после взятия талибами Кабула сообщалось, что США блокировали доступ представителям "Талибана" к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и американскими банками. "Любые активы Центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединенных Штатах, не будут предоставлены талибам", - заявил тогда представитель администрации президента Джо Байдена.

Афганистан США

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