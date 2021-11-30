В кузбасской шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На данный момент в выработках шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаются тела 40 погибших, заявил гендиректор федерального государственного управления военизированной горноспасательной части Николай Медведев.

На совещании с врио главы МЧС Александр Чуприяном он сообщил, что всего на данный момент из 41 км выработок шахты обследовано 36 км. Остается обследовать 5 км.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 погибших, еще 18 обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.